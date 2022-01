Lachen is gezond ..

Andere artikelen







Er word vaak gezegd: een dag niet gelachen gelachen is een dag niet geleefd, en ik snap best wat ze bedoelen hoor.. zo is het ook natuurlijk, maar dan zeg ik altijd een beetje gemeen: een dag niet geleefd is een dag dood en het is voor weinigen weg gelegd om uit de dood op te staan.

Maar lachen is natuurlijk heel belangrijk, het begint al als baby's al heel vroeg naar je lachen, en je doet er alles aan om ze zoveel mogelijk te laten lachen, zo leuk is dat.







En baby's lachen natuurlijk omdat ze blij zijn, of omdat ze papa of mama zien, heel leuk natuurlijk . Maar er kan ook sarcastisch worden gelachen of minachtend, je kan er een grimas van maken, niet leuk en je kan lachen als een boer met kiespijn, waar die uitspraak weg komt is me een raadsel, maar het zou zo maar kunnen dat een boer in vroegere tijden geen tijd of geld had om naar de tandarts te gaan, daarom lacht hij een beetje met de lippen op elkaar geknepen. Ik lach er zelf om nu ik dit opschrijf, zou dat het echt zijn? Geen idee.



Er kan natuurlijk ook verleidelijk worden gelachen, dat is dan flirten natuurlijk, heel herkenbaar, of je dood lachen, nou ja, zou dat ooit gebeurd zijn ? Toch maar niet doen. De slappe lach kennen we allemaal denk ik, vooral in de puberperiode, je lacht om de domste dingen en dan is de kans ook nog groot dat je in je broek piest van het lachen. Pubers kunnen vreselijk giechelen, ook heel aanstekelijk.



Er zijn ook mensen die van lachen hun beroep hebben gemaakt, kijk maar naar clowns of komieken, ze hoeven niet eens wat te doen of te zeggen en er word al gelachen. Als ze het goed doen natuurlijk .Zo heb je ook lachgoeroes, dat is iemand die betaald word om mensen te laten lachen, want dat is als een therapie. Zo iemand staat in een zaal vol mensen, begint als een gek te lachen, en binnen de kortste keren ligt de hele zaal plat en dat schijnt heel gezond te zijn, hetzelfde idee krijg je als je zo,n gekke lachzak op tafel zet, je knijpt erin en dan begint dat ding te schaterlachen en zodra er ook maar één persoon begint te lachen ligt iedereen dubbel. Het moet niet te lang duren, dan word het lachen grimassen, dus lachen kan ook vervelen.



Je kan ook vreselijk lachen als je canabis gebruikt, niet zelf gedaan hoor, maar heb ik gehoord. Het is ook heel apart dat we moeten lachen om de vreselijkste dingen: als er iemand met een rotgang tegen een boom opknalt of een vreselijke smak maakt, zolang hij of zij nog leeft word er om gelachen, iemand laten schrikken is ook lollig. Kijk maar eens naar die videos op t.v, is echt leedvermaak.



Ik heb eens een tv programma gezien dat ging over gilles de la touret, dat is een ziekte waarbij iemand een tic heeft, hij of zij maakt schokkende bewegingen, moet dwangmatig iets doen, maar er kan ook nog bijzitten dat sommige personen schreeuwen of schuttingstaal uitslaan, ze hebben het zelf niet in de hand, dus in dat programma werd er gesproken over die aandoening en toen er iemand begon vreselijke woorden uit te slaan duurde het maar even of de hele zaal kon niet meer stoppen met lachen.



Nu waren die mensen het wel gewend dat er om hun gelachen werd natuurlijk, maar het was toch genant.Je kan trouwens ook zomaar lachen als je denkt aan iets wat jaren geleden is gebeurt, toen was dat zo komisch en je ziet het zo weer voor je en je moet weer lachen.



Nu ik dit stukje schrijf moet ik glimlachen, ook zo,n mooi woord. Hopelijk zijn er meer die moeten glimlachen na dit verhaaltje, dat was de bedoeling tenminste, er kan nooit te veel gelachen worden toch, tenminste als ik nu niet uitgelachen word, dat zou jammer zijn. Een blije dag allemaal !!!!!







Geplaatst op 18 februari 2017 09:52 en 666 keer bekeken

R eacties van leden



Hehety 18 feb 2017 10:26 Heel goed stuk weer. Weet je wat ook heel lastig kan zijn. Elke keer moeten lachen als je gebroken/ gekneusde ribben hebt. Vooral in je rug, spreek ik uit ervaring met vier gebroken ribben in de rug. Wel al jaren geleden, hoor.

Dan moet je juist om de haverklap lachen, zo erg dat je. bijna van je graatje af valt. Je zou dan zeggen dat het lachen je dan wel vergaat. Gelukkig, als het zooitje weer aan elkaar vast zit, wordt lachen weer een gezonde bezigheid. Een dag zonder lachen... neehe. Sorry daar doen we niet aan.



Sippy 18 feb 2017 10:59 och jeetje, dat is wel heel erg , henny.. gekneusde ribben.. dan heb je pas door wat lachen doet he.. net als hoesten trouwens ...















Annelies1 18 feb 2017 11:21 Dat is een heel leuk verhaal Sippy :D

Je kunt beter lachen als huilen toch.



Maar denk erom je krijgt er ook kraaienpootjes van



Fijn weekend hahaha



Ofsen 18 feb 2017 11:40 Lachen is gezond. maar soms vergaat het lachen je. leuk artikel.















Tinekereinders 19 feb 2017 08:12 Leuk Sippy. Gelukkig lachen we elke dag wel een keer of meerder keren, dus gelukkig leven we nog,



Anna J 19 feb 2017 16:45















Sippy 20 feb 2017 10:12 dank voor het lezen allemaal ...